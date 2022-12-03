"لم يعد يستجيب للعلاج".. تدهور كبير في صحة أسطورة كرة القدم البرازيلية "بيليه"

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام برازيلية أن أسطورة كرة القدم الشهير بيليه يتلقى "الرعاية التلطيفية" بعد أن توقف عن الاستجابة للعلاج الكيميائي لسرطان القولون.



وقالت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن الأطباء أوقفوا منح العلاج الكيميائي لبيليه ووضعوه على وحدة "الرعاية التلطيفية" حيث يتم علاجه فقط من أعراض مثل الألم وضيق التنفس. ويتم منح "للرعاية التلطيفية" للمرضى الذين اقتربوا من نهاية حياتهم.



ورفض مستشفى "ألبرت أينشتاين في ساو باولو" تأكيد التقارير التي تفيد بتدهور الحالة الصحية للنجم البرازيلي البالغ من العمر 82 عاما.



وكان تقرير طبي صدر، الجمعة، أظهر أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة.



وقال مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر 82 عاما سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.



وأوضح التقرير "قام الفريق الطبي بتشخيص عدوى في الجهاز التنفسي يتم علاجها بالمضادات الحيوية. كانت الاستجابة جيدة وحالة المريض.. مستقرة مع تحسن عام في الحالة الصحية".



ودخل بيليه المستشفى في ساو باولو يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان بعد إزالة ورم من القولون في سبتمبر 2021.



ونشر المهاجم السابق، الخميس، صورة على موقع انستغرام يشكر فيها أنصاره على الرسائل الإيجابية التي تلقاها.



ويصنف الكثيرون بيليه على أنه أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، وقد عانى من تدهور حالته الصحية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة.



وبيليه هو اللاعب الوحيد في تاريخ الكرة المستديرة الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وسجل أكثر من 1000 هدف قبل اعتزاله عام 1977.



المصدر: وسائل إعلام برازيلية