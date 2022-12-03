شكرا لقرائتكم خبر لاعب كوري يستفز رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدا الانزعاج والاستياء على رونالدو لحظة خروجه من الملعب لدى استبداله في المباراة التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 2 -1.وقال اللاعب: «قبل استبدالي قال لي أحد لاعبي كوريا الجنوبية: اخرج سريعا، ورددت عليه: اصمت».
كان رونالدو، الذي قدم أداء جيدا في المباراة يمني نفسه بتسجيل هدف يتوج به هذا الأداء، ويعادل به الرقم القياسي البرتغالي المسجل باسم مواطنه إيزيبيو، بشأن أكثر لاعبي البرتغال تسجيلا للأهداف في بطولات كأس العالم (9 أهداف)، فيما لا يزال رصيد رونالدو 8 أهداف.
ووصف رونالدو الجدل الذي أثير حول استبداله في الدقيقة الـ65 من المباراة بأنه غير ضروري، ولكنه برر هذا بسخونة المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب كوري يستفز رونالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.