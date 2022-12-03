شكرا لقرائتكم خبر لاعب كوري يستفز رونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نجم كرة القدم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ، إنه كان منزعجا فقط من كلمات أحد لاعبي الفريق المنافس، عندما بدا عليه الغضب لدى استبداله خلال مباراة منتخب بلاده أمام منتخب كوريا الجنوبية، في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وبدا الانزعاج والاستياء على رونالدو لحظة خروجه من الملعب لدى استبداله في المباراة التي انتهت بخسارة منتخب بلاده 2 -1.

وقال اللاعب: «قبل استبدالي قال لي أحد لاعبي كوريا الجنوبية: اخرج سريعا، ورددت عليه: اصمت».

كان رونالدو، الذي قدم أداء جيدا في المباراة يمني نفسه بتسجيل هدف يتوج به هذا الأداء، ويعادل به الرقم القياسي البرتغالي المسجل باسم مواطنه إيزيبيو، بشأن أكثر لاعبي البرتغال تسجيلا للأهداف في بطولات كأس العالم (9 أهداف)، فيما لا يزال رصيد رونالدو 8 أهداف.

ووصف رونالدو الجدل الذي أثير حول استبداله في الدقيقة الـ65 من المباراة بأنه غير ضروري، ولكنه برر هذا بسخونة المباراة.