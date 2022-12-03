17 فيلما تجسد أحداث المونديال

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17 فيلما سينمائيا جسدت ما حدث في المونديال، بداية من 1954 بسويسرا وحتى 2018 بروسيا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عندما تجتمع أفضل منتخبات العالم كل 4 سنوات للاحتفال بكأس العالم، ومشاهدة اللاعبين الذين يقدمون أفضل ما لديهم للفوز وعدم الخسارة، لا تحزن إذا لم يحصل منتخبك على النتيجة التي كنت تأملها، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بانتصارات مثالية لا تأتي إلينا إلا عبر شاشة التليفزيون.17 فيلما سينمائيا جسدت ما حدث في المونديال، بداية من 1954 بسويسرا وحتى 2018 بروسيا.

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