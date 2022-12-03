شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم إيسترن كومبانى فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره إيسترن كومباني بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على صالة محمد حسن حلمي، ضمن مواجهات بطولة دوري المرتبط.

ونجح فريق طائرة الزمالك في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحقق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة.

وجاءت نتائج الأشواط كما يلي:

25-13

25-19

25-15

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.