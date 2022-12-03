شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات إعادة فى اللياقة البدنية للحكام ونجاح حسن وسامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية للحكام الراسبين والمتخلفين عن الاختبارات التي جرت في بداية الموسم فى استاد نادى الترسانة بميت عقبة.

وشارك في اختبارات الإعادة 50 حكما ومساعدا ومحكمة، نجحوا جميعا باستثناء حكم مساعد ومحكمة، وأبرز الناجحين فى الاختبارات الثنائي طارق سامي حكم الراية وحكم كرة الصالات محمد حسن.. وأشرف على الاختبارات أحمد أبو العلا سكرتير اللجنة الرئيسية.

في سياق متصل، حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

وفي الوقت ذاته، تقرر إقامة مباراة النهائي يوم 3 فبراير المقبل على استاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي النسخة الماضية لكأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب بركلات الجزاء الترجيحية 4/3، التى لجأ إليها الفريقان بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد السلام.