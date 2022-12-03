شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الأحد بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش على ملاعب فرع النادى بالشيخ زايد بمشاركة 25 ناديًا وهيئة رياضية، وتقام المنافسات في جميع المراحل العمرية، وتستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.
ويشارك في منافسات الرجال من الأهلي كل من: مصطفى عسل، ويوسف محمد سليمان، وإبراهيم القباني، كما يشارك من السيدات: «نادين شاهين، وسنا محمود إبراهيم، ويثرب عادل».
يقود جهاز الاسكواش بالأهلي محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم مديرًا إداريًّا.