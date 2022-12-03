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انطلاق بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش غدًا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الأحد بطولة الأهلي المفتوحة للاسكواش على ملاعب فرع النادى ‏بالشيخ زايد بمشاركة 25 ناديًا وهيئة رياضية، وتقام المنافسات في جميع المراحل العمرية، ‏وتستمر حتى 8 ديسمبر الجاري.‏

ويشارك في منافسات الرجال من الأهلي كل من: مصطفى عسل، ويوسف محمد سليمان، ‏وإبراهيم القباني، كما يشارك من السيدات: «نادين شاهين، وسنا محمود إبراهيم، ويثرب ‏عادل».‏

يقود جهاز الاسكواش بالأهلي محمد عباس الريدي رئيسًا، وأحمد حسني مديرًا فنيًّا، وخالد بسيم ‏مديرًا إداريًّا.‏

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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