شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 3 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي الاثنين المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى التدريبات الجماعية.
وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادى خلال الفترة الماضية، عقب الفحوصات الطبية التي أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك فى التدريبات الجماعية الاثنين المقبل بعد خضوعه لفحص طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.
بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.
من جهته، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن «متولي» أنهى البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص به بشكل جيد، فى إطار التعافي من الإصابة العضلية التى تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.
وأوضح أبو عبلة أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته الطبية وأدائه برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.
منح السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى لاعبيه راحة غدا الأحد للاعبين على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل لمواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.