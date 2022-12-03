شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 3 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي الاثنين ‏المقبل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي؛ للاطمئنان على حالته قبل مشاركته فى التدريبات ‏الجماعية.‏

وخضع أيمن أشرف لبرنامج تأهيلي داخل النادى خلال الفترة الماضية، عقب الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خارج مصر، وقال الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن ‏حالة اللاعب مطمئنة وسيشارك فى التدريبات الجماعية الاثنين المقبل بعد خضوعه لفحص ‏طبي أخير قبل المران للاطمئنان على حالته.‏