شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وإستراليا القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنطلق مباراة منتخب الأرجنتين أمام منتخب إستراليا بعد قليل، فى دور ال16 بكأس العالم، حيث يستهدف المنتخب الأرجنتيني لتجاوز عقبة إستراليا والوصول إلى الدور ربع النهائي، للإقتراب خطوة إضافية آخري نحو تحقيق الحلم الغائب عن هذا الجيل بالتتويج بالمونديال.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى دور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثالثة، فى حين تأهل منتخب إستراليا إلى نفس الدور بعد أن جاء فى مركز الوصافة بالمجموعة الرابعة خلف فرنسا.



موعد مباراة الأرجنتين وإستراليا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب الأرجنتين نظيره المنتخب الإسترالي اليوم السبت، فى ختام مباريات الليلة بدور ال16 بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.



تشكيل الأرجنتين الرسمي لمباراة إستراليا

وأعلن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، عن تشكيله الذي سيدخل به مواجهة إستراليا وجاء مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتاميندي، أكونا.

خط السط: إينزو، دي بول، أليستير.

خط الهجوم: ميسي، ألفاريز، جوميز.



تشكيل إستراليا الرسمي لمباراة الأرجنتين

بينما جاء تشكيل إستراليا الذي سيدخل به اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: ديجينك، سوتار، روفليس، بيهيتش.

خط السط: ليكي، إيرفين، موي، باكوس.

خط الهجوم: ديوك، ماكجري.