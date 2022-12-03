هولندا تطيح بأمريكا بثلاثية وتتأهل لربع نهائي مونديال 2022 (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب "خليفة الدولي"، في دور الـ 16.

وسجل ممفيس ديباى مهاجم المنتخب الهولندى الهدف الأول فى شباك نظيره الأمريكى، فى الدقيقة العاشرة.

وأضاف دالى بليند ثانى أهداف منتخب الطواحين الهولندية فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، نجح المنتخب الأمريكي فى تقليص النتيجة، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 76، عن طريق حاجى رايت.

ورد المنتخب الهولندى سريعا بالهدف الثالث عن طريق دومفريس فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وينتظر المنتخب الهولندى فى دور ربع النهائي، الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.