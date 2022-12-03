شكرا لقرائتكم خبر عن زكريا الوردي يخضع لتدريبات بصالة الجيم وتصعيد 4 ناشئين بمران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع المغربي زكريا الوردي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلي منفرد فى صالة الجيمانيزيوم على هامش تدريبات الأبيض من أجل تجهيزه للفترة المقبلة.

ويؤدي الوردي تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد فى العضلة الخلفية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تصعيد 4 لاعبين من قطاع الناشئين لتدريبات الفريق الأول اليوم السبت.

وشهد تدريب اليوم مشاركة رباعى فريق الشباب مواليد 2003 وهم طارق علاء ومصطفى بسيوني ثنائي خط الوسط ومحمد كمال "اوماجا" مدافع الفريق وزياد الباسل الظهير الأيسر.

وخاض الرباعى التقسيمة الفنية مع لاعبى الفريق الأول خلال المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.