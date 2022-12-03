شكرا لقرائتكم خبر عن ميت عقبة لكرة الصالات يطالب بنقاط مباراته مع دلفى السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو فريق ميت عقبة لكرة الصالات، أحد أندية دوري الصالات المصرى، بمذكرة احتجاج رسمية لمسئولى اتحاد الكرة، مطالبين باحتساب نقاط مباراة فريقهم أمام دلفى السكندرى لصالحهم بعد انتهائها بالتعادل 2/2.

ووفقا لمحمود دعبس مدير ميت عقبة، فإن الاحتجاج على نتيجة مباراتهم أمام فريق دلفي، أحد أندية الإسكندرية، والمطالبة باحتسابها فوز لصالحه بسبب إشراك المنافس لاعباً غير مسجل فى سكورشيت المباراة للفريقين التى جمعتهما قبل أيام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تم إنذر اللاعب وفوجئ حكم المباراة الدولى محمد حسن بأن اللاعب ليس مسجلا فى قائمة فريق دلفى.

وأوضح مسئولو ميت عقبة فى احتجاجهم أن فريق دلفي أشرك اللاعب كريم محمد عادل، وهو غير مسجل فى قائمة الفريق المكونة من 12 لاعبا، وتم اكتشاف الواقعة حينما تحصل اللاعب على بطاقة صفراء من حكم المباراة محمد حسن، ليظهر أن اللاعب غير مسجل.

في سياق متصل، يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، لمتابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين خلال الفترة الحالية.

كما يتابع الجهاز الفني الدي يقوده هشام صالح ويعاونه المدرب العام نادر رشاد ومدرب حراس المرمى أيمن عبدالمنعم عددًا من اللاعبين المحترفين في الدورى السعودي، لاختيار أفضل العناصر وضمها إلى المعسكر التدريبي المقبل.



شكوى ميت عقبة لكرة الصالات