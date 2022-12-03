شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: رفعنا 6000 شريحة رخص تدريبية لإدارة التطوير بالكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تسليم 6000 شريحة "بور بوينت"، تتضمن محاضرات ومتطلبات اتفاقية التدريب الأفريقية إلى إدارة التطوير بالاتحاد الأفريقي "كاف"، منها 2240 للخرصة التدريبية (A).

وأكد مدير ادارة المدربين أن الشرائح تضمنت 1600 شريحة للرخصة (B) و1360 شريحة للرخصة التدريبية (C) و600 شريحة للرخصة التالية لذلك.

وأوضح جمال محمد على أنه شملت الشرائح أيضا 200 شريحة لباقي متطلبات اتفاقية التدريب الافريقية والتي تتمثل في البرامج الزمنية وخطة تنفيذ الرخص التدريبية، والهيكل الاداري للاداره الفنية.

وكشف جمال محمد على أنه جاري فحص المحتوي العلمي للرخص التدريبية من قبل الاتحاد الافريقي وبعد الاعتماد سيبدا التنفيذ الفوري.