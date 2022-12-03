شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يعالج أخطاء لاعبى الاتحاد السكندرى ويطالبهم بتصحيح المسار أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على معالجة أخطاء لاعبي سيد البلد التى وقعوا فيها خلال المباراة الماضية أمام غزل المحلة وكلفتهم أول خسارة فى الجولة الخامسة من الدورى العام بهدفين نظيفين.

واجتمع الصربي زوران مع لاعبى الاتحاد السكندرى وشرح لهم بعض الأخطاء التي وقعوا فيها وتسببت فى الخسارة أمام المحلة، وطالب المدرب بضرورة تطبيق التعليمات الفنية، كما يحدث فى التدريبات من أجل تفادى الأخطاء التي من شأنها التأثير على الفريق.

وأكد زوران للاعبين أن ثقته فيهم لم تهتز وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق في بعض الأوقات، موضحاً فى حديثه مع اللاعبين أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، مضيفا أن سيد البلد فريق كبير وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات متتالية أمام أسوان والداخلية وطلائع الجيش بينما خسر الجولة الرابعة أمام غزل المحلة بثنائية نظيفة.

ويستعد سيد البلد بمواجهة فيوتشر في المباراة المقرر لها الخميس المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في لقاء من المتوقع أن يشهد إثارة وندية بين الفريقين.