شكرا لقرائتكم خبر عن نداى يواصل التأهيل رغم التعافى من الإصابة.. وتدريبات إضافية لأوباما وعواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل السنغالي إبراهيما نداي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى نداي تدريباته التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل لتجهيزه للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها فى العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.

كما خاض يوسف إبراهيم "اوباما" ومحمد عواد حارس المرمى تدريبات إضافية عقب انتهاء مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى اوباما وعواد تدريبات بالركض حول الملعب عقب انتهاء التقسيمة لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأنسب.

وكان الزمالك تعادل أول أمس الخميس، مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.