شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يغير سياسة التدوير فى "هجوم" الحرس قبل مواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، على تغيير سياسة التدوير فى صفوف الفريق، خاصة الخط الأمامي، وذلك بالدفع بالشاب النيجيرى إيمانويل أساسيا فى مباراة إنبي المقبلة المقرر لها الخميس المقبل.

وخطط أيوب لعمل تدوير بين مهاجمي الفريق، خاصة زيكو وإيمانويل، حيث دخل الأول أساسيا فى لقاء بيراميدز الأخير، بينما دخل إيمانويل بديلا فى الدقيقة 57 ولم تسعفه الدقائق فى إدراك التعادل لفريقه فى المواجهة التى خسرها الحرس بهدف دون رد.

وفاز فريق بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء الماضى باستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

بهذا الفوز ارتقى بيراميدز للنقطة الثامنة في المركز الثالث بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.