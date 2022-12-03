شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. لاعب بولندا يؤكد صعوبة إيقاف مبابي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد أركاديوش ميليك مهاجم منتخب بولندا، أن مواجهة فرنسا، ستكون صعبة للغاية خاصةً في ظل رغبتهم بالحفاظ على لقبهم وحصد كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا نظيره منتخب بولندا، في الخامسة مساء غدٍ الأحد على ملعب الثمامة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال ميليك في المؤتمر الصحفي: "ألعب في يوفنتوس معارًا من مارسيليا الذي قضيت معه وقتا رائعا، وستكون مباراة صعبة أمام بطل العالم لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة مرضية لجماهير بلادنا".

وتابع "إيقاف مبابي سيكون صعب جدًا، نحتاج إلى دراجات نارية من أجل إيقافه. إنه سريع للغاية ولاعب صعب ويعد من أفضل اللاعبين حول العالم".

وتابع "أعتقد أننا بحاجة للعب بشكل جماعي لأن فرديا الأمر مستحيل، وعلينا تقديم أداء أفضل في مباراة الغد من أجل التأهل للمرحلة المقبلة. نحن نلعب دون ضغوط وهدفنا تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة المقبلة".

كما قال بيوتر زيلينسكي لاعب بولندا في المؤتمر الصحفي أيضا: "ندخل مباراة فرنسا بروح معنوية عالية ولدينا ثقة كبيرة. نخوض المواجهة وتركيزنا على تحقيق الفوز والمرور إلى ربع النهائي، أتمنى أن نكون في الموعد غدا".

وأضاف " نعلم أننا لسنا الفريق المرشح للفوز لكننا سنقدم أفضل ما لدينا. لا أركز كثيرا على الخصم هذا لا يهمني علينا التركيز على ما سنقدمه "

واختتم: "يمكنني اللعب في مراكز متعددة وأحاول القيام بواجبي وفقا لتعليمات المدرب. أعتقد أننا كمجموعة نؤدي بشكل جيد".