شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى عبد الغنى وفتوح ويوسف حسن.. وشيكابالا يشارك فى التدريبات البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الإصابة التى كان يعاني منها فى العضلة الأمامية وأبعدته عن مباريات الفريق الماضية.

وانتهى عبد الغني من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له الفترة الماضية، وشارك فى التقسيمة الفنية التى خاضها الفريق خلال مران اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

كما انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر فى التقسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم بصورة طبيعية، وكان فتوح قد خاض برنامجا تدريبيا بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي الذى خضع له عقب إصابته بشرخ فى وجه القدم.

وتأكدت جاهزية الظهير الأيسر للمباريات المقبلة من الناحية الطبية عقب مشاركته في التقسيمة.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" فى تدريبات الكرة مع اللاعبين الأساسيين فى لقاء المصرى، وأدت المجموعة التى شاركت في مباراة المصري تدريبات الكرة وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، وفضل الجهاز الفني إراحتهم من التقسيمة الفنية.

وأدى شيكابالا مجموعة تدريبات بدنية رفقة سيد عبد الله "نيمار" تحت إشراف أندريه فيليب مدرب الأحمال، ولم يشاركان في التقسيمة.

وشارك يوسف حسن مهاجم الفريق في التقسيمة الفنية، بعد فترة من خوض التدريبات المنفردة والتأهيلية.

وتعافى يوسف حسن من الإصابة التي كان يعاني منها بشد في العضلة الخلفية، وشارك المهاجم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.