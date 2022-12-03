شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. استقبال خاص لـ"معلول".. وظهور متولى ورفع الحمل البدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة غزل المحلة التى تقام الأربعاء المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الإسبوع ‏السادس في بطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وبدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق ‏المران للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قوية في بداية المران قبل تدريبات الكرة و‏حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجانب الفني.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة طلائع الجيش أمس تدريبات استشفائية، فيما ‏خاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ‏تدريباتهم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.‏

ومنح كولر راحة غدا الأحد للاعبين على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل ‏لمواصلة تحضيراته للمباراة المقبلة أمام غزل المحلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش 2 /1 فى المباراة التي أقيمت مساء أمس على ‏استاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة من الفوز في أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب ‏الدوري.



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متولي



مران الاهلي



معلول في مران الاهلي



معلول والشحات



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