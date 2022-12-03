شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد الحكيم بعد انضمامه لجهاز المصرى: الآن أستطيع رد جزء بسيط لشعب بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود عبد الحكيم، لاعب النادي المصري السابق، عن سعادته بانضمامه للجهاز الفني الجديد للفريق البورسعيدي، مؤكدا أنه طالما تمنى أن يكون موجودا فى هذا المكان ليستطيع رد الجميل لهذا الكيان ولشعب بورسعيد بأكمله.

وكتب عبد الحكيم، عبر حسابه على إنستجرام، "اللهم لك الحمد والشكر، بعد فترة انتظار ليست بالكبيرة تم تعييني مدربا فى الجهاز الفني للنادي المصري البورسعيدي، كم تمنيت أن أكون فى هذا المكان الذى أعتبره بيتي الأول والأخير".

وأضاف عبد الحكيم، "الآن أستطيع رد الجميل فى خدمة هذا الكيان الكبير، الآن أستطيع رد جزء بسيط لهذا الكيان ولشعب بورسعيد كلها، أوعدكم جميعا بتقديم كل ما لدى لرفعة هذا النادي عاليا.. شكرا مجلس الإدارة وشكرا جمهور النادي العظيم".





وقرر مجلس إدارة النادي المصري، اليوم السبت، الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، وذلك بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيقات بالنادي.

وأصدر النادي المصري بياناً رسمياً جاء فيه، "فى ضوء الأحداث التي شهدتها مباراة المصري والزمالك والتى أقيمت الخميس باستاد برج العرب، وبناءً على تلك الأحداث، قامت إدارة النادي باستدعاء المدير الفنى للفريق الأول إيهاب جلال للتحقيق معه بواسطة المستشار القانوني للنادي إلا أنه لم يمتثل للحضور، لذلك فقد تم اعتماد الجزاء اللازم والذى يتناسب مع ما تم، وقرر مجلس ادارة النادي الاستغناء عن الكابتن إيهاب جلال وجهازه المعاون وتشكيل جهاز فنى يتكون من طارق سليمان ومجدى الشناوى ومحمود عبد الحكيم ومحمد عبد المنصف، لحين إتمام التعاقد مع مدير فنى".