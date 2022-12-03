شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد 3 لاعبين قبل مواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الأهلي جهود ثلاثة من لاعبيه فى بداية التحضير لمباراته ضد غزل المحلة المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وعاد التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم السبت بعد العودة من قطر عقب توديع بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر وبعد العودة من قطر خلال الساعات الماضية، على أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات بدءا من مباراة المحلة.

فيما انتظم محمود متولي مدافع الأهلي فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، السبت، عقب إنهاء برنامجه التأهيلى بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية خلال وجوده فى معسكر منتخب مصر الأخير، بينما تعافى أيمن أشرف من الإصابة فى الركبة ويعود للتدريبات الجماعية بدأ من الاثنين المقبل.

وعاد معلول مؤخرا إلى القاهرة عقب انتهاء مشوار المنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022.

وخضع معلول لبعض الفحوصات الطبية والبدنية قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق، وذلك للاطمئنان على حالته بعد عودته من معسكر منتخب بلاده.

واستأنف الفريق تدريباته صباح السبت على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2 /1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.