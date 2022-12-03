شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يحدد 3 ملاعب لاستضافة مباريات منتخب الشباب في بطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، 3 ملاعب لاستضافة مباريات المنتخب في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر في شهر فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم.

واختار محمود جابر 3 ملاعب على الترتيب، وهي ستاد القاهرة وستاد الدفاع الجوي، وستاد السلام، على أن يتحدد الملعب النهائي بناء على الموافقات الأمنية.

واستقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، على إقامة معسكر مغلق في شهر ديسمبر الجاري .

ويرغب محمود جابر، في خوض وديتين على أقل تقدير مع منتخب أفريقي، من أجل الوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل.