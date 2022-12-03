شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا يشارك لأول مرة فى تقسيمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية التي خاضها اللاعبون خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك دونجا في التقسيمة الفنية لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

وأصبح دونجا جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما شارك في التقسيمة اليوم.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.