سيد نيمار يؤدى تدريبات بدنية مع الأساسيين فى الزمالك بعد إصابة الركبة

القاهرة - سامية سيد - أدى سيد عبدالله "نيمار"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات البدنية برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة فى الدوري.

وغاب "نيمار" عن مباراة الزمالك والمصري الأخيرة بسبب الإصابة التى تعرض لها في الركبة قبل اللقاء.

وظهر سيد عبد الله "نيمار" فى تدريبات اليوم وشارك فى الجزء البدنى الذى خاضه اللاعبون تحت قيادة أندرية فيليب سوزا مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

وكان الزمالك تعادل الخميس مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.