شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى ينهى الجزء الأول من التأهيل ويبدأ المرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الجزء الأول من برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة التى كان يعاني منها خلال الفترة الماضية فى الركبة.

وظهر محمد عبد الشافي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة لخوض المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، على متابعة حالة الظهير الأيسر ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل.