الامارات | طرد مشجعة من مدرجات كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرد رجال الأمن في استاد "974" أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم قطر 2022 مشجعة سويسرية من المدرجات أثناء متابعاتها مباراة سويسرا وصربيا في المجموعة الثامنة التي تأهل عنها لاحقاً البرازيل وسويسرا إلى الدور ثمن النهائي.

وأظهر فيديو لقناة "الكأس" القطرية لحظة طرد المشجعة السويسرية التي كانت تشير بيديها بحركة "النسر الطائر" وهي رمز لشعار الحركة الألبانية ضد صربيا خلال حرب دول البلقان، التي اشتعلت في تسعينيات القرن الماضي بين (كوسوفو ومقدونيا وألبانيا).

وتعتبر حركة "النسر الطائر" مستفزة للجماهير الصربية التي خرجت من الملعب لاحقاً غاضبة بعد خسارة منتخبها 2-3 وتأهل سويسرا إلى الدور ثمن النهائي.