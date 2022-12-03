7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها على معلول ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً لغزل المحلة، المصرى يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إيهاب جلال بعد رفضه المثول للتحقيق .

المصرى يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إيهاب جلال بعد رفضه المثول للتحقيق

أعلن النادى المصرى البورسعيدى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مديره الفنى إيهاب جلال بعد رفضه المثول للتحقيق أمام المستشار القانونى للنادى، وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى، فى تويتر بيان رسمى، قالت فيه، "فى ضوء الأحداث التى شابت مباراة الزمالك والمصري والتى أقيمت أول من أمس الخميس باستاد برج العرب، وتم إخطار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول من قِبل إدارة النادي بالمثول للتحقيق أمام المستشار القانوني للنادي، إلا أنه تخلف عن الحضور، وجار اتخاذ اللازم قانونًا".

على معلول ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً لغزل المحلة

انتظم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، فى تدريبات فريقه بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذى خرج من الدور الاول لكأس العالم المقام حالياً بقطر.

يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعاً غداً الأحد لحسم مصير الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل بعد تلقى الدراويش الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام سموحة.

محمد عبد الغنى يقترب من دعم صفوف الزمالك أمام الطلائع يقترب محمد عبد الغنى، مدافع فريق الزمالك، من دعم صفوف الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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يدرس اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إعادة رمضان صبحى للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة، بعدما تم استبعاده من مواجهة حرس الحدود.