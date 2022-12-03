شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يخطر غزل المحلة بعدم حضوره التدريبات.. وصابر عيد مدربا مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق غزل المحلة، رسالة لمجلس إدارة النادى يبلغهم بعدم التواجد فى مران الفريق اليوم، وذلك بسبب تعديل العقد الخاص به خلال المرحلة الحالية لتكون القيمة المالية التى يحصل عليها بالدولار الأمريكي وليس بالجنيه المصرى.

ومن المقرر أن يقود صابرعيد، المدير الرياضى، تدريبات الفريق كمدرب مؤقت استعدادا لمواجهة الأهلى الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان هناك جلسة جمعت مسئولى غزل المحلة بالمدرب اليونانى بابا فاسيليو الخميس الماضى لتوقيع عقود جديدة، ولكن فوجئ مسئولو النادى المحلاوى برغبة المدرب فى الرحيل وتلقى عرض لتدريب النادى المصرى البورسعيدى.

وكشف بابا فاسيليو أنه يمتلك عرضاً لتدريب النادى المصرى بمبلغ ما يقرب من 75 ألف دولار، والحديث مع أحد أعضاء مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى.