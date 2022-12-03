شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شامل يحقق برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق يوسف شامل برونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة والتى تستضيفها طشقند عاصمة أوزبكستان فى الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

وحقق يوسف شامل الميدالية البرونزية بعد خسارته فى دور نصف النهائي من بطل كازاخستان بنتيجة 7-15.

واستهل شامل مشواره في البطولة بتحقيق 3 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم فاز شامل في دور الـ 64 على بطل تركيا بنتيجة 15-7، وبعدها تغلب شامل في دور ال 32 على بطل السعودية حسن عابد بنتيجة 15-12.

وفي دور ثمن النهائي فاز يوسف شامل على بطل أوزبكستان بنتيجة 14-13، وأخيرًا ضمن يوسف التتويج بميدالية بعد فوزه على بطل أوزبكستان في دور ربع النهائي بنتيجة 15-6.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للشباب كلًا من: "محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، محمد جابر، أحمد سليم، بدر الدين الجزيري، إسلام أسامة ويوسف شامل ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني لسلاح سيف المبارزة السيد سامي ويرافق الفريق الطبيب أحمد عزت.