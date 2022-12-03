شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل لمواجهة دييجو إلياس فى نهائي هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المباراة النهائية ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل فى مباراة الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 72 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-5, 11-7, 5-11, 11-4.

ويلتقي عسل في المباراة النهائية مع منافسه دييجو إلياس لاعب بيرو والذي فاز فى نصف النهائي على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-3, 6-11, 11-5, 11-7.

من ناحية أخرى، فازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-8, 11-7.

بينما فازت هانيا الحمامي، في مباراة الدور نصف النهائي، على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 84 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 7-11, 11-8, 11-2.