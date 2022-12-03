شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة فى الدوري الممتاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة طلائع الجيش بالدوري وقرر فتح ملف مباراة غزل المحلة المهمة التى تُعد أحد أهم الاختبارات أمام المارد الأحمر فى طريق الفوز ببطولة الدوري، ونرصد فى سياق التقرير التالى أهم المعلومات الخاصة بمواجهة الأهلي والمحلة..

س: ما هو موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة؟

ج: يلتقي الفريقان فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

س: ماذا فعل الأهلي والمحلة فى آخر جولة بالدوري؟

ج:الأهلي فاز أمس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف باستاد السلام، كما فاز غزل المحلة مساء الأربعاء، على الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية.

س: ما هو ترتيب الفريقين فى جدول الدوري حالياً؟

ج: الأهلي يحتل القمة برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى 4 مباريات، فيما يحتل الغزل المركز الثانى برصيد 10 نقاط.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة؟

ج: الأهلي بدأ صباح اليوم الاستعداد للمباراة وسيحصل غداً على راحة ثم يستأنف التدريبات الأثنين المقبل ويُسافر للمنصورة الثلاثاء المقبل للمبيت بها قبل التوجه صباح الأربعاء للمحلة لخوض اللقاء المرتقب.