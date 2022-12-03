شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل لمواجهة هانيا الحمامى فى نهائى هونج كونج للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي المصري، نور الشربيني لاعبة سبورتنج، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، إلى المباراة النهائية ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 28 نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 177 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني في الدور نصف النهائي على النيوزيلندية جويل كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-3, 11-8, 11-7.

بينما فازت هانيا الحمامي، في مباراة الدور نصف النهائي، على زميلتها بوادي دجلة نوران جوهر بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 84 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 8-11, 7-11, 11-8, 11-2.