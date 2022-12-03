شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف شامل يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لسيف المبارزة ويضمن ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يوسف شامل فى التأهل لنصف النهائي ببطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، والتي تستضيفها طشقند عاصمة أوزبكستان فى الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري. وتأهل يوسف شامل لدور نصف النهائي بعد فوزه على بطل أوزبكستان بنتيجة 15-6.

واستهل شامل مشواره في البطولة بتحقيق 3 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

وفاز شامل في دور الـ 64 على بطل تركيا بنتيجة 15-7، وبعدها تغلب شامل في دور ال 32 على بطل السعودية حسن عابد بنتيجة 15-12.

وفي دور ثمن النهائي فاز يوسف شامل على بطل أوزبكستان بنتيجة 14-13، وأخيرًا ضمن يوسف التتويج بميدالية بعد فوزه على بطل أوزبكستان في دور ربع النهائي بنتيجة 15-6.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للشباب كلًا من: "محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، محمد جابر، أحمد سليم، بدر الدين الجزيري، إسلام أسامة ويوسف شامل ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني لسلاح سيف المبارزة السيد سامي وطيب الفريق أحمد عزت.