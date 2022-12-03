الامارات | صدمة قوية لمنتخب البرازيل.. استبعاد نجمين من المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إعلامي أن المنتخب البرازيلي لكرة القدم سيفتقد جهود المهاجم جابرييل جيسوس والمدافع أليكس تيليس خلال ما تبقى من مباريات ببطولة كأس العالم المقامة بقطر بسبب الإصابة.



ووفقا للتقرير الذي نشر في بوابة "غلوبو سبورتي" الإخبارية السبت، أظهر تقييم آخر جرى بعد الخسارة صفر / 1 أمام المنتخب الكاميروني الجمعة أن الثنائي تعرض لإصابة في الركبة.



كان جيسوس يشعر بالفعل بآلام قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ويحتاج لشهر للتعافي- وهذا أكثر من كاف ليغيب عما تبقى من مباريات في البطولة بقطر.



وربما يحتاج أليكس تيليس لجراحة بعدما ترك ملعب مباراة أمس الجمعة،وهو يبكي بعد اصطدامه بأحد لاعبي الفريق المنافس.



ولم يؤكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حتى الآن ما إذا كانت بطولة كأس العالم انتهت بالنسبة لهذين الاعبين أم لا.



وتتضمن قائمة المصابين للمنتخب البرازيلي كل من الظهير الأيمن دانيلو، والظهير الأيسر أليكس ساندرو، ونجم الفريق نيمار.



ويتوقع أن يكون المدافعان متاحين للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية المقرر إقامتها الاثنين في دور الـ16 من البطولة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيمار.