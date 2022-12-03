شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من تجديد عقد ياسر إبراهيم 3 سنوات.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يقترب من تجديد عقد ياسر إبراهيم 3 سنوات، جونياس يدرس إعادة رمضان صبحى لتشكيل بيراميدز فى مواجهة المقاولون.

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على ملف تمديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، والذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد ترحيب اللاعب بتجديد عقده للاستمرار في صفوف ناديه خلال الفترة المقبلة، فى ظل وجود رغبة مشتركة بين الطرفين فى تجديد العقد لمدة جديدة.

وينتهي تعاقد ياسر إبراهيم مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في حسم ملف تجديد عقد اللاعب لمدة ثلاث سنوات قادمة من أجل الحفاظ عل تركيزه وعدم الانشغال بمصيره، لاسيما أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، ووصلت المفاوضات التي تقودها إدارة التعاقدات بالنادي مع اللاعب إلى مراحل متقدمة.

وحصل مسئولو النادي الأهلي على الضوء الأخضر من السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتجديد عقد ياسر إبراهيم باعتباره من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق الأحمر، بخلاف أنه من اللاعبين الذين لم يفتعلوا مشاكل داخل غرفة خلع الملابس أو في الملعب.

يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى اجتماعاً غداً الأحد لحسم مصير الاسبانى خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للفريق من الاستمرار عن الفريق أو الرحيل بعد تلقى الدراويش الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام سموحة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى، أمام نظيره سموحة بهدف للاشئ فى المباراة التى جمعتهما عصر أمس الجمعة على ملعب ستاد الإسماعيلية.

وخاض الإسماعيلى 4 مباريات فى الدوري خسر ثلاثة منها وتعادل فى واحدة وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 5 أهداف ليحتل الدراويش المركز السادس عشر فى جدول الدوري برصيد نقطة واحدة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا، المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدرس اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إعادة رمضان صبحى للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة، بعدما تم استبعاده من مواجهة حرس الحدود.

وينتظر جونياس التأكد من سلامة رمضان صبحى بعدما شعر بإجهاد قبل لقاء حرس الحدود الذى انتهى بفوز بيراميدز بهدف دون رد، لإعادته للتشكيل الأساسى فى اللقاء المقبل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يحرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على معالجة الأخطاء الدفاعية التى ارتكبها لاعبو فريقه فى مواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى.

وطلب فيريرا من جهازه المعاون رصد جميع الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون فى المباراة لمعالجتها قبل لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم 7 ديسمبر الجارى.

ويعود الزمالك لاسئناف تدريباته مساء اليوم، السبت، بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد التعادل مع المصرى 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.