شكرا لقرائتكم خبر عن وليد على يقترب من المشاركة مع فاركو أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب وليد علي، لاعب الوسط المهاجم بنادي فاركو، من المشاركة فى مباراة الداخلية المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويجهز البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، اللاعب وليد علي للدفع به في مباريات الفريق المقبلة، ويخضع وليد علي لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية على هامش مران الفريق الجماعي تحت إشراف نونو روبيرو من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق خلال بطولة الدوري الممتاز.