شكرا لقرائتكم خبر عن وليد على يقترب من المشاركة مع فاركو أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب وليد علي، لاعب الوسط المهاجم بنادي فاركو، من المشاركة فى مباراة الداخلية المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويجهز البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، اللاعب وليد علي للدفع به في مباريات الفريق المقبلة، ويخضع وليد علي لتدريبات تأهيلية خلال الفترة الحالية على هامش مران الفريق الجماعي تحت إشراف نونو روبيرو من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق خلال بطولة الدوري الممتاز.
ويعكف البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام أسوان، والتى خسرها الفريق البرتقالى بهدف دون رد سجله أحمد بلحاج فى اللقاء الذى أقيم ظهر الخميس الماضى باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويرغب نونو الميدا فى علاج هذه الأخطاء خوفاً من تكرارها فى مباراة الداخلية المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.
وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، وأخيراً خسر من أسوان بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة.
وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 26 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 16 لقاء مقابل 5 انتصارات وخمسة هزائم.
نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.