شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يحدد الاثنين موعدا لعودته للقاهرة بعد المشاركة مع تونس بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مسئولى ناديه بالعودة إلى القاهرة الاثنين المقبل، من أجل الانضمام لصفوف الفارس الأبيض، عقب توديع المنتخب التونسى بطولة كأس العالم المقامة فى قطر.

ومن المنتظر أن يعود الجزيرى للقاهرة الاثنين، على أن ينتظم فى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ورغم الفوز الثمين الذي حققه منتخب تونس بالفوز على فرنسا حامل لقب النسخة الماضية من كأس العالم والذي لم يتلقى أي هزيمة منذ كأس العالم 2014، ونجاح نسور قرطاج في الفوز على الديوك بهدف نظيف في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتأهل تونس، لتودع المونديال من الباب الكبير في المركز الثالث بمجموعتهم، والتي تأهل منها منتخب فرنسا برصيد 6 نقاط ومنتخب أستراليا بنفس الرصيد في المركز الثاني.

وكان الزمالك تعادل أول أمس الخميس، مع المصرى البورسعيدى 2 - 2 فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما،بينما ارتقى المصرى البورسعيدى إلى المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 لقاءات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء وحيد أمام سيراميكا.