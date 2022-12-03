شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف آخر تطورات حالة محمود متولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أقيمت صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

من جهته، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، إن «متولي» أنهى البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص به بشكل جيد، فى إطار التعافي من الإصابة العضلية التى تعرض لها في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية بعد الاطمئنان على حالته الطبية وأدائه برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش دون راحة بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة والمحدد لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية.

ويخوض فريق الأهلي 5 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من أربعة انتصارات.

وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:

الأربعاء 7 ديسمبر - غزل المحلة × الأهلي بالجولة السادسة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد المحلة

الإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام