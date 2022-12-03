شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعود لحراسة عرين الزمالك أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على إعادة محمد عواد لحراسة عرين فريقه فى مواجهة طلائع الجيش المقبلة، بعدما جلس الحارس على مقاعد البدلاء فى مواجهة المصرى.

ومنح فيريرا فرصة المشاركة لمحمد صبحى فى مباراة الزمالك والمصرى التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2 - 2، على أن يعود محمد عواد لحراسة مرمى الفريق فى المواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.