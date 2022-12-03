شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أستراليا يؤكد معرفته بحيل الأرجنتين لخروجه من دور الـ16 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد جراهام آرنولد، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، على معرفته بجميع الحيل التي يحاول منتخب الأرجنتين استخدامها ضده في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

وجاء ذلك حسب ما قاله جراهام خلال تصريحات له: "يجب أن نكون مستيقظين لما يحدث في الملعب طيلة الـ120" حيث يظن أن المباراة ستتجه إلى الأشواط الإضافية.

وأضاف: "المنتخب الأرجنتيني لديه موجتين خلال لعبه، يقومون بالبطء في اللعب من أجل استرخاءك ومن ثم يوجهون إليك الضربة القاضية".

وأتم المدرب الخمسيني حديثه: “ جمعينا نعلم بأن المنتخب الأسترالي سيكون هو الطرف الأضعف، ونحن نحب ذلك للغاية ونحب أن نفاجئ الجميع، سترون منتخب أستراليا في أبهى صورة له”.

الجدير بالذكر أن منتخب أستراليا نجح في التأهل إلى دور الـ16 كثاني مجموعته ليضرب موعد هام مع منتخب الأرجنتين الذي تصدر كأول مجموعته.