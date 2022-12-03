شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود لاعبو فريق غزل المحلة اليوم، السبت، إلى التدريبات الجماعية عقب الراحة التى منحها الجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو لمدة 48 ساعة، استعداداً لمواجهة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى بابا فاسيليو لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين وعامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى فى المباراة القادمة، ومواصلة تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتقام الأربعاء المقبل باستاد المحلة فى السابعة الخامسة مساءً.

ويتصدر فريق غزل المحلة جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط عقب خوض أربعة لقاءات، حيث تمكن من الفوز فى ثلاث مباريات أمام أسوان والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، والتعادل مع المقاولون العرب.