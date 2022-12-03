شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يدرس إعادة رمضان صبحى لتشكيل بيراميدز فى مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إعادة رمضان صبحى للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة المقاولون العرب المقبلة، بعدما تم استبعاده من مواجهة حرس الحدود.

وينتظر جونياس التأكد من سلامة رمضان صبحى بعدما شعر بإجهاد قبل لقاء حرس الحدود الذى انتهى بفوز بيراميدز بهدف دون رد، لإعادته للتشكيل الأساسى فى اللقاء المقبل.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورفع بيراميدز رصيده من النقاط للنقطة الثامنة في المركز الثالث بينما توقف رصيد حرس الحدود عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب المسابقة.