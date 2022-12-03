الامارات | دموع سواريز تدمي قلب أوروغواي.. "العضاض" يهاجم الاتحاد الدولي (صور)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ادعى لاعب منتخب أوروغواي لويس سواريز، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "دائماً ضد أوروغواي"، بعدما انتهت مشاركاته في كأس العالم وهو يبكي عقب الخروج من دور المجموعات بمونديال قطر.



ولعب سواريز، نجم ليفربول وبرشلونة السابق، في المباراة التي فاز بها منتخب أوروغواي على غانا 2-0 الجمعة، ولكن المهاجم المخضرم ودع الملعب باكياً إذ لم أنها البطولة الأخيرة للاعب الذي اشتهر باسم "العضاض" عقب الواقعة الشهيرة التي جمعته مع لاعب إيطاليا كيليني في مونديال البرازيل 2014.



واستبدل سواريز قبل نهاية اللقاء ووقف عاجزاً عندما قام الحكم بحرمان إدينسون كافاني، زميله بمنتخب أوروغواي، من الحصول على ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة بعد سقوطه في منطقة جزاء غانا.



وشعر سواريز إنه ادعاء منطقي، واعتبر أيضاً أنه من حق منتخب أوروغواي الحصول على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني بعد سقوط داروين نونيز.



ورغم أن الحكم دانييل سيبيرت قيم واقعة نوينز في الشاشة الموجودة في جانب الملعب، إلا أن الحكم استقر على عدم احتساب ركلة جزاء.



وبعد تأكد خروج أوروغواي من البطولة بكى سواريز، حيث صعد المنتخب الكوري الجنوبي لدور الـ16 بعد الفوز 2-1، على منتخب البرتغال.



وهناك هدف آخر لولاه لصعد منتخب أوروغواي لدور الـ16 بدلاً من المنتخب الكوري.



وأوضح سواريز إلى منتخب البرتغال، متصدر المجموعة حصل على ركلة جزاء مثيرة للجدل أمام أوروغواي في المباراة التي جمعتهما الإثنين المقبل، وقال إنها مؤلمة عندما يحسم التأهل بناء على فارق الأهداف.



وفيما يتعلق بالواقعتين في مباراة غانا، قال سواريز: "ركلة الجزاء التي كان يستحقها داروين كانت واضح للغاية، وأيضاً كان هناك تدخل عنيف مع إدينسون".



ودعا "فيفا" لتقديم توضيح بشأن الأساس المنطقي لاحتساب ركلات الترجيح، وأضاف سواريز: "هذه ليست أعذار، ولكن هناك أشياء لا تصدق تحدث في كأس العالم".

وادعى أيضاً أنه تم منعه من الذهاب لعائلته عقب صافرة نهاية اللقاء أمام غانا.



وقال سواريز: "بعد المباراة، أردت احتضان عائلتي، والأشخاص من فيفا جاءوا إلي وقالوا لي لا".



وأضاف: "يبدو أن أوروغواي ليس لديه قوة إضافية، فيفا دائماً ضد أوروغواي"