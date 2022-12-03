الامارات | آخر تطورات موقف نيمار من المشاركة مع البرازيل ضد كوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب البرازيل تيتي أنه سيتم حسم موقف اللاعبين المصابين في "السيليساو" وأبرزهم النجم نيمار خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفهم من المشاركة أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس العالم 2022.



وقال تيتي إنه: "دانيلو بخير، عمل جاهداً وتأقلم، وسيعود غداً إلى التدريبات، أما نيمار وأليكس ساندرو فمن الممكن أن يكونا بخير، وخلال 48 ساعة سنراقب وضعهما، وكل ذلك مرتبط بالحالة البدنية".



وواصل: "أليكس تيليس عانى في ركبته اليمنى، وغابرييل جيسوس اشتكى من نفس الإصابة، وسيخضعان للتصوير بالرنين المغناطيسي، لتبين حالتهما".



وأشار إلى أن الجانب البدني مهم جداً في ثمن نهائي المونديال، مبيناً إلى أنه لمس انخفاض المعدل البدني عند لاعبي بولندا بنسبة 40% خلال الشوط الثاني من مواجهة الأرجنتين.



أما بالنسبة للخسارة أمام الكاميرون، قال: "منتخب الكاميرون جيد، ودفعنا ضريبة إهدار الفرص.. الفوز جماعي والخسارة أيضاً جماعية، وكرة القدم تعطي من يعطيها، وعلينا أن نشعر بهذه الهزيمة، وسنأخذ الأخطاء بعين الاعتبار لتصحيح المسار".



وأضاف: "النتائج في كأس العالم تؤكد أن المباريات صعبة وعصيبة، وحذرت اللاعبين من هذا الأمر".



واختتم تصريحاته بقوله: "فوز الكاميرون تاريخي، إذ خسر البرازيل لأول مرة أمام منتخب إفريقي، وعلينا استعادة التركيز سريعاً قبل مواجهة ثمن النهائي".