شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، لاستئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، عقب منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، الجمعة، بعد مواجهة المصري البورسعيدى التى أقيمت بينهما مساء الخميس، باستاد برج العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم 7 ديسمبر الجاري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما مساء، الخميس باستاد برج العرب بالإسكندرية،ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.