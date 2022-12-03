شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ أحمد سعيد لتحديد موقفه من مباراة البنك الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد سعيد، لاعب خط وسط فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى اليوم عقب الإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال التدريبات الجماعية للفريق، لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات.

وعاد لاعبو فريق البنك الأهلى أمس للتدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية لمدة 24 ساعة استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الثالثة إلا الربع عصرا.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث حقق الفوز في مباراة واحدة أمام سيراميكا و التعادل مع كل من سموحة و فاركو و الهزيمة في مثلهم أمام بيراميدز وإنبى .