شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بدورى الرجال والمرتبط للكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كل من، الإعلاميين مع سموحة والزمالك مع الشرقية للدخان والمنيا مع دلفى، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين الصيد مع الطيران والاتحاد مع الزهور و 6 أكتوبر مع سبورتنج.

بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين، بنها مع بتروجت والأهلى مع مصر للبترول و اسكندرية للبترول مع الترسانة ، فيما يتنافس ضمن المجموعة الرابعة لقاءات بين كل من جزيرة الورد مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الشمس والداخلية مع القناة.