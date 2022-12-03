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لقاءات قوية فى الجولة السابعة بدورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة بدورى الرجال والمرتبط للكرة الطائرة للموسم المحلى 2022/2023.

 

تشهد المجموعة الأولى مواجهات بين كل من، الإعلاميين مع سموحة والزمالك مع الشرقية للدخان والمنيا مع دلفى، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين الصيد مع الطيران والاتحاد مع الزهور و 6 أكتوبر مع سبورتنج. 

 

بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاءات بين، بنها مع بتروجت والأهلى مع مصر للبترول و اسكندرية للبترول مع الترسانة ، فيما يتنافس ضمن المجموعة الرابعة لقاءات بين كل من جزيرة الورد مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع الشمس والداخلية مع القناة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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