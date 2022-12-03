شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص محمود متولى وأيمن أشرف لتحديد موقفهما من المران الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي محمود متولي وأيمن أشرف لاعبا الأهلي لفحص طبى على هامش مران الفريق الأحمر، لتحديد موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية أو الاستمرار فى أداء البرنامج التأهيلي، بعدما قطعا شوطا كبيرا من التعافى من الإصابات التي لحقت بهما وباتا قريبين من المشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة في الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل.

واشتكى محمود متولي من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال وجوده فى معسكر منتخب مصر الأخير استعداداً لمباراة بلجيكا الودية وخضع لبرنامج تأهيلي، فيما عانى أيمن أشرف من آلام في الركبة واستدعى الأمر سفره إلى النمسا من أجل الخضوع لفحوصات طبية وأدى بعدها برنامج تأهيلي لمدة أسبوع قبل أن يصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية.