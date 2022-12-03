شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو يصحح أخطاء لاعبيه قبل مواجهة الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفنى لفاركو، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم الأخيرة أمام أسوان، والتى خسرها الفريق البرتقالى بهدف دون رد سجله أحمد بلحاج فى اللقاء الذى أقيم ظهر الخميس الماضى باستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب نونو الميدا فى علاج هذه الأخطاء خوفاً من تكرارها فى مباراة الداخلية المقرر لها الثالثة إلا الربع عصر الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح فاركو مسيرته بالدوري هذا الموسم بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب ثم تعادل إيجايباً مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق، وأخيراً خسر من أسوان بهدف دون رد بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وتولى البرتغالى نونو الميدا تدريب فاركو فى 26 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 16 لقاء مقابل 5 انتصارات وخمسة هزائم.

نادى فاركو أنهى موسمه الأول فى الدورى الممتاز فى المركز الثامن برصيد 42 نقطة من خلال فوزه فى 9 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وخسارة 10 مباريات.