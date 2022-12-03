موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لمواجهة طلائع الجيش بالجولة المقبلة بالدوري بعدما أغلق صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد المباراة القادمة للزمالك فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتعادل مع المصرى فى الدوري

تعادل الزمالك إيجابيًا مع المصري بهدفين لكل فريق، في مباراة مثيرة جمعتهما بملعب برج العرب بالإسكندرية ، وتقدم الفارس الأبيض في الشوط الأول عبر تسديدة إمام عاشور، ونجح عبد الرحيم دغموم في التعديل للمصري، ثم أتت إثارة من نوع آخر في الشوط الثاني.

عمرو السيسي أحرز أول أهدافه بالقميص الأبيض، لكن بعد ثوانٍ معدودة استطاع أحمد الشيخ معادلة النتيجة لكتيبة إيهاب جلال.

وكان الزمالك قد واجه المصري منذ أيام قليلة في كأس مصر لنسخة الموسم الماضي، ونجح في الفوز بهدف نظيف، حمل توقيع سيد عبدا الله "نيمار".

وتكررت المواجهة ولكن هذه المرة لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري، الذي يأمل الزمالك في الحفاظ على درعه للعام الثالث على التوالي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.