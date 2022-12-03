شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدا فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، دون الحصول على راحة، عقب الانتهاء من مباراته ضد طلائع الجيش أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري، فى بداية التحضير لمباراته القادمة ضد غزل المحلة الأربعاء المقبل بالجولة السادسة من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي فى التحضير الجيد لمباراته القادمة ضد غزل المحلة ودراسة الخصم جيدا، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه، لاسيما بعد المستويات القوية التى يقدمها تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، بخلاف أن مبارياته على ملعب غزل المحلة تتسم بالندية والمفاجآت ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المواجهة الصعبة.